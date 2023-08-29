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القاهرة الإخبارية: إحباط عملية قرصنة لوكالات حكومية ونظم رعاية صحية بأمريكا

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:47 م
القاهرة الإخبارية: إحباط عملية قرصنة لوكالات حكومية ونظم رعاية صحية بأمريكا وزارة العدل الأمريكية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت إحباط عملية قرصنة استهدفت وكالات حكومية ونظم رعاية صحية.

 

وفى وقت سابق، سعت وزارة العدل الأمريكية إلى سجن انريكي تاريو، الزعيم السابق لجماعة براود بويز المتطرفة، الذى تم إدانته بالتآمر التحريضى في قضية اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي فى 6 يناير 2021، 33 عاما، وفقا لوثائق رسمية اطلعت عليها اسوشيتد برس.

 

وقالت أسوشيتد برس إنه إذا صدر الحكم ضد تاريو ، فسيكون أطول عقوبة صدرت في محاكمة 6 يناير الجماعية حيث حكم على مؤسس Oath Keepers ، ستيوارت رودس ، الذي أدين بالتآمر التحريضي في قضية منفصلة ، بأطول عقوبة حتى الآن وهي 18 عامًا.

 

وتم إدانة تاريو، الذي شغل في السابق منصب الرئيس الوطني للجماعة المتطرفة اليمينية المتطرفة، وثلاثة مساعدين من قبل هيئة محلفين في واشنطن في مايو بالتآمر لعرقلة نقل السلطة الرئاسية على أمل الإبقاء على الجمهوري دونالد ترامب في البيت الأبيض بعده خسارته انتخابات 2020.


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