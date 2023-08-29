العثور على دودة حية طولها 8 سم داخل مخ سيدة أسترالية

كتبت ريم عبد الحميد

عندما ذهبت سيدة استرالية تبلغ من العمر 64 عاما إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية فى المخ، لم تكن جراح الأعصاب هارى بريا باندى تتوقع إخراج دودة طفيلية حية طولها 8 سنتمتر كانت تتلوى بين ملقطه.

وقالت باندى لسى إن إن عن أول اكتشاف فى العالم لدودة حية داخل دماغ بشرى، ووجدتها مرعبة وهو شيء لم تعتاده على الإطلاق.

وقال خبير الأمراض المعدية بمستشفى كانبرا سانجايا سناناياكى، إن هذا الاكتشاف أطلق العنان لسباق مجنون لاكتشاف ما هذا الطفيلى بالضبط.

وتوصل أحد زملائه بمختبر المستشفى إلى خبير فى علم الطفيليات الحيوانية فى وكالة أبحاث علمية حكومية على بعد 20 دقيقة فقط، ووجد إجابة غير متوقعة. حيث أكدت الاختبارات الجزيئية أنها "أفيداسكاريس روبرتيرتسى" وهى دودة مستديرة عادة ما توجد فى الثعابين، وفقا لبيان صحفى صادر عن الجامعة الوطنية الاسترالية ومستشفى كانبرا.

وقال سناناياكى، وهو أيضا أستاذ فى الجامعة الوطنية الاسترالية، إنه وفقا لمعرفتهم، فإن هذه أول حالة تتعلق بدماغ أى نوع من الثدييات سواء كانوا بشرا أم غير ذلك.

ويقول الباحثون إن المريضة كانت تعيش بالقرب من منطقة بحرية تسكنها ثعابين السجاد فى نيو ثاوث ويلز فى جنوب شرق استراليا. وعلى الرغم من أنها لم تكن على اتصال مباشر بالزواحف، فمن المحتمل انها أصيبت بالدودة المستديرة بعد البحث عن خضروات الوراجال المحلية، والتى طبختها وأكلتها.

وكانت السيدة المذكورة قد دخلت إلى مستشفى محلى فى أواخر يناير 2021 بعد معاناة على مدار 3 أسابيع من ألم فى المعدة وإسهال، تبعه سعال جاف مستمر وحمى وعرق ليلى.

وبعد عدة أشهر، تطورت الاعراض إلى نسيان واكتئاب، وتم إرسالها إلى مستشفى فى العاصمة الاسترالية حيث كشف تصوير الرنين المغناطيسى عن شيء غير عادى فى الفص الامامى الأيمن من دماغها.