اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة" عن أسباب انخفاض سعر الدواجن: وفرنا 7.3 مليون طن من خامات الأعلاف

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:51 م
"الزراعة" عن أسباب انخفاض سعر الدواجن: وفرنا 7.3 مليون طن من خامات الأعلاف مداخلة الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن السبب وراء انخفاض سعر الدواجن، هو وجود منظومة متكاملة، وجهد بُذل خلال الفترة الأخيرة، وهناك عمل مازال مستمرا بمتابعة من مجلس الوزراء ووزير الزراعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هناك متابعة للإفراجات، حيث كان للأزمة الروسية الأوكرانية أثرا كبيرا في حركة تداول الذرة والحبوب وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة من كافة الأطراف وتم تشكيل لجنة من داخل الوزارة".

وقال: "خلال الفترة الماضية تم توفير كميات كبيرة من الأعلاف وخامات الأعلاف، قُدرت بـ 7.3 مليون طن، منهم 5.3 مليون طن، وعندما توفرت خامات الأعلاف أصبح هناك توفير دائم للأعلاف واطمئنان لدى المُربيين وبالتالي أصبحت العجلة الإنتاجية مستمرة بشكل كبير".

وتابع: "لم يتوقف الأمر هنا، فقد تم تدشين نظام الزراعة التعاقدية لعدد من الزراعات على رأسها الذرة والصويا وعباد الشمس، وتم توفير سعر ضمان للفلاح لتجنيبه المخاطر".


الزراعة

وزارة الزراعة

الدواجن

أسعار الدواجن

الاعلاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة