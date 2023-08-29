الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مياه البحر الأسود

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية.

وأشار البيان إلى أن طائرة تابعة لطيران البحرية الروسية دمرت المسيرة المعادية فوق مياه البحر الأسود.

كانت الدفاع الروسية قد أعلنت -في وقت سابق- عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي شبه جزيرة القرم صباح أمس الاثنين.