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الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مياه البحر الأسود

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:08 م
الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مياه البحر الأسود الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مياه البحر الأسود.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية.

وأشار البيان إلى أن طائرة تابعة لطيران البحرية الروسية دمرت المسيرة المعادية فوق مياه البحر الأسود.

كانت الدفاع الروسية قد أعلنت -في وقت سابق- عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي شبه جزيرة القرم صباح أمس الاثنين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن الدفاع الروسية - في بيان لها - قولها "صباح اليوم تم إحباط محاولة قامت بها القوات الأوكرانية بشن هجوم بطائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية"، وأن الدفاعات الجوية المناوبة ️دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا.

وتابع البيان، أن هذا الهجوم جاء بعد ساعات على إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود في وقت متأخر مساء أمس الإثنين.

 


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