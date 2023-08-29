الباذنجان ينظم مستويات السكر ويقوى العظام.. فوائد تجعله أساسيا فى طعامك

كتبت ميرفت رشاد

يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الألياف والمواد المغذية، وهو مفيد لصحة عظامك، واستهلاكه المنتظم قد يحسن عملية الهضم، ويعزز العظام القوية والصحية، ويساعد على فقدان الوزن، ويحسن صحة الجهاز الهضمي، ويمنع فقر الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وينظم مستويات السكر، ويحسن وظائف المخ، ويمكن تناول الباذنجان بعدة طرق مختلفة، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

قالت خبيرة التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن الباذنجان هو طعام غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية وغني بالمواد المغذية ويأتي مع العديد من الفوائد الصحية المحتملة، فهو مصدر غني بالمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والنحاس المهمة لصحة العظام وتحسين كثافة المعادن في العظام.

وأضافت خبيرة التغذية ، أن إضافة الباذنجان إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تمر عبر الجهاز الهضمي سليمة.

وأوضحت أن مادة البوليفينول، أو المركبات النباتية الطبيعية، الموجودة في الأطعمة مثل الباذنجان، قد تقلل من امتصاص السكر وتزيد من إفراز الأنسولين، وكلاهما يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

وأشارت إلى أن الباذنجان غني بشكل خاص بالأنثوسيانين، وهو نوع من الصبغات ذات خصائص مضادة للأكسدة مسؤولة عن لونها النابض بالحياة، يعتبر الأنثوسيانين الموجود في الباذنجان والمسمى ناسونين مفيدًا بشكل خاص ويمكنه الحماية من تلف الخلايا.

وتابعت خبيرة التغذية قائلة :" يتمتع الباذنجان بمجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا، بإمكانية مكافحة الخلايا السرطانية،حيث ثبت أن مركب سولاسودين رهامنوسيل جليكوسيدات (SRGs) الموجود في الباذنجان يسبب موت الخلايا السرطانية ويقلل من تكرار أنواع معينة من السرطان".