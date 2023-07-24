الباذنجان كنز من الفوائد.. هيخسسك ويحميك من الأنيميا

كتبت فاطمة ياسر

الباذنجان يعد من الأطعمة ذات المذاق الخاص المميز، وله العديد من الطرق لإعداده وتناوله، فبعض الأشخاص يتناولونه نيء، أو مقلي، او مصنوع في الفرن، أو سلطة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم فوائد تناوله وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-تناول الباذنجان يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، ويرجع السبب أنه غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-لديه قدرة رائعة في تقوية الجهاز المناعي، فتناولك له يساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بالفيروسات والأمراض المناعية.

-أكدت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الباذنجان يساهم في توسيع الخلايا الإدراكية الدماغية، وتنشيط قدرات المخ، ويزيد من فرص التركيز.

-يعمل علي تنيظ ضغط الدم، ويحد من تعرضك لإرتفاع نسبته والسبب أنه غني بالبوتاسيوم المسئول عن هذا الأمر.

-تناولك له يساهم بشكل كبير في تنقية الجسم من الشوائب والسموم.

-يعد خيار غذائي رائع يحميك عند اتباعك للحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، ويرجع السبب لإحتوائه علي نسب عالية من الألياف.

-لأنه غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا الأمر يجعله من الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض السرطانات.

-يساعدك في علاج مشكلات واضطرابات الجهاز الهضمي.

-تناوله للباذنجان يساهم بشكل ملحوظ في ضبط معدلات ونسب السكر بالدم.

-يقوي و يعزز من قدرة وقوة الأعصاب لأنه غني بفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12.

-يمدك ببشرة صحية ونضرة والسبب أنه يحتوي علي العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المساعدة لذلك، مثل فيتامين أ وفيتامين ك، وفيتامين هـ.