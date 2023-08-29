إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر وقوع مشاجرة حامية بقرية اسحاقة بسبب خلافات الجيرة ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام ، تفيد بوصول مصابين فى مشاجرة بقرية اسحاقة، وبالفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "جملات .ح.أ"، 25سنة ، بكدمات وجرح قطعي بالرأس، و"أمينة.أ.ع"، 30سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"إبراهيم .ع.ج"، 27سنة، كدمات وسحجات بالوجه.

كما أصيب"وليد.م.إ"، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"كريم .ع.ج" ، 25سنة، بكدمات وسحجات بالساق، و"جبر .م.س" ، 45 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس،تحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.