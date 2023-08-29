إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 اشخاص، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكى، وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 3 اشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويناقش رجال المباحث شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.