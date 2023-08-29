إصابة عشرات من الشرطة جراء أعمال عنف خلال كرنفال في لندن

أعلن اتحاد شرطة لندن تعرض 75 رجل شرطة من الذين يقومون بدوريات في الشوارع خلال كرنفال نوتينج هيل بالعاصمة البريطانية للهجوم، 6 منهم تعرضوا للعض وواحد للاعتداء الجنسي.

وقال: "تخلل كرنفال نوتينج هيل مرة أخرى أعمال عنف خطيرة وهجمات على ضباط الشرطة. وقد تعرض 75 من زملائنا لهجوم. وتعرض 6 منهم للعض. وتعرض أحدهم لاعتداء جنسي. وواحد في المستشفى. وهذا أمر مثير للاشمئزاز تماما. وليس من المستغرب أن ينظر موظفينا برعب إلى هذا الحدث".

وأشارت الشرطة البريطانية إلى أنه خلال يومي الكرنفال تم اعتقال 275 شخصا بتهم مختلفة، بما في ذلك حيازة أسلحة ومخدرات واعتداء على ضباط الشرطة وجرائم جنسية.

ويقام الكرنفال الكاريبي السنوي يوم الاثنين الأخير من شهر أغسطس ويوم الأحد الذي يسبقه يقام في نوتنغ هيل بلندن منذ عام 1966.

ويقوم بتنظيمه عادة ويشارك فيه بشكل رئيسي السكان الذين قدموا من منطقة الكاريبي وبدأوا في الاستقرار في غرب لندن بعد الخمسينيات من القرن الماضي. في السنوات الأخيرة، يزور الكرنفال عادة حوالي مليون ضيف.

ويترافق الكرنفال عادة، مع ارتفاع حاد في عدد الجرائم والمخالفات المختلفة للقانون، بسبب تعاطي المخدرات والعنف واستخدام السلاح الأبيض.