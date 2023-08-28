اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء

الإثنين، 28 أغسطس 2023 08:08 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء اسعاف - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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استقبل مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء اليوم، 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء.

تلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء، إخطارا بحادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها علي طريق "العريش- القنطرة شرق" الدولي، أمام قرية التلول في مركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.
 
أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة نقل جميعهم مستشفي بئر العبد التخصصي بواسطة سيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث ويجرى تلقيهم  العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الحادث.

 


شمال سيناء

الطريق الساحلى

مستشفي بئر العبد

حادث سير



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