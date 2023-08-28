إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء

استقبل مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء اليوم، 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء.
تلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء، إخطارا بحادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها علي طريق "العريش- القنطرة شرق" الدولي، أمام قرية التلول في مركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.
أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة نقل جميعهم مستشفي بئر العبد التخصصي بواسطة سيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث ويجرى تلقيهم العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الحادث.
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