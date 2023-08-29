"أوقاف الأقصر" تستعد لافتتاح مسجد جديد بقرية الروافعة فى البياضية الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر ، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، لافتتاح أحد المساجد الجديدة يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر المقبل، وهو مسجد التقوى فى قرية الروافعة التابعة لمدينة البياضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ومن جانبه، يقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه يجرى حالياً العمل على قدم وساق فى إنهاء كافة التجهيزات داخل مسجد التقوى فى قرية الروافعة التابعة لمدينة البياضية، لافتتاحه يوم الجمعة المقبلة، ومن المقرر أن يحضر افتتاح المسجد الجديد كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف البياضية، موجهاً كافة الشكر لكل من ساهموا فى سبيل إنجاح تلك المهمات بافتتاح المساجد الجديدة.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، إنه بجانب المساجد الجديدة يتم العمل فى خطة لتطوير المساجد الحالية، حيث يجرى العمل فى المساجد التالية: (مسجد أبو سلام بارمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 60 % ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الإيمان بالغريرة بقرية أصفون بمركز ومدينة اسنا بنسبة إنجاز بلغت 85% وما زال العمل فيه جاريا - مسجد الخن ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 70% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 95% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد النور الإسلامى بالمريس بمركز ومدينة الطود بنسبة إنجاز بلغت 70% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد نجع العرب بالزنيقة بأصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 40% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الجوايدة بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 50% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد العمرى البحرى باللاقالته بمركز ومدينة القرنة بنسبة إنجاز بلغت 85%ومازال العمل فيه جاريا)، كما يتم العمل فى عدد من المساجد الأخرى خلال تلك الفترة.