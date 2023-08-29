"أوقاف الأقصر" تنجح فى حصول 3 مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

حققت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، نجاحات جديدة فى المساجد وحصولها على شهادة الإعتماد وضمان الجودة من الفئة "أ"، وذلك فى إطار تفعيل الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بالمساجد مبنى ومعنى بكافة محافظات الجمهورية.

وفى هذا الصدد أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، عن قيام الوزارة باعتماد مسجد أحمد النجم بمدينة الأقصر لحصوله على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، أما المسجد الثانى الذى يحصل على الشهادة هو مسجد النور بمدينة طيبة الجديدة، كما حصل مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصر بوسط مدينة الأقصر على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، ليكون بذلك المسجد الثالث فى قائمة مساجد الحصول التى تحصل على الشهادة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المسجد الأول الذى يحصل على شهادة الإعتماد وضمان الجودة، هو مسجد أحمد النجم بوسط المدينة، حيث يتمتع مسجد أحمد النجم والذى يقع بمدينة الأقصر وبجوار معبد الأقصر ومسجد العارف بالله أبو الحجاج بطراز معمارى فريد وهندسة إنشائية متميزة، إلى جانب ثرائه الفريد فى التكوينات الهندسية والجمالية، حيث أن مساحة صحن المسجد ما يقرب من 400 متر والمساحة الإجمالية للمسجد ما يقرب من 600 متر، ويوجد به عدد مئذنة واحدة ويخدم كتلة سكانية كثيفة ومتنوعة، كما أنه يوجد به العديد من الأنشطة الدعوية المكثفة، وعددها ثمانية برامج دعوية تتضمن المقرأة النموذجية ومقرأة الجمهور والمجلس التثقيفى والفقهى والدروس المنهجية ودرس العصر وخاطرة العشاء والبرنامج الصيفى للطفل وبرنامج الندوات العلمية.

وعقب حصول مسجد أحمد النجم على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، أدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن، صلاة الجمعة الماضية داخل المسجد فى يوم 25 أغسطس 2023، وذلك إحتفالًا بتلك المناسبة، حيث ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والتى كانت بعنوان قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.