الكويت (أ ش أ)

توجه ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له اليوم الاثنين، متوجها إلى المملكة المتحدة كوذلك تلبية للدعوة الموجهة له من قبل ريشى سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة وحضور احتفالية مكتب الاستثمار الكويتى فى المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.

ويرافق ولي العهد وفد رسمى يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد حمد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.

ومن المقرر أن يشارك ولى العهد فى احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفانس، متانة العلاقات مع الكويت في جميع المجالات، والتي تمتد لعقود طويلة من الزمن، واصفا الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى التاريخية للبلدين.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تسير على نفس النهج وأكثر بقيادة السفير الكويتي الجديد في لندن بدر العوضي، مؤكدا تعزيز الروابط البريطانية الكويتية ونشاطهما بارز في مجال ترقية التجارة والاستثمار.