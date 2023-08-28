ويرافق ولي العهد وفد رسمى يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد حمد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.