اليوم السابع
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الكويت: ولى العهد يتوجه غدًا إلى بريطانيا بدعوة من رئيس الحكومة

الأحد، 27 أغسطس 2023 04:09 م
الكويت: ولى العهد يتوجه غدًا إلى بريطانيا بدعوة من رئيس الحكومة ولى عهد الكويت - الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
إيمان حنا

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يتوجه ولي العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، غدا الاثنين، إلى المملكة المتحدة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة له من ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطانى.وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

ومن المقرر أن يشارك ولى العهد فى احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفانس، متانة العلاقات مع الكويت في جميع المجالات، والتي تمتد لعقود طويلة من الزمن، واصفا الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى التاريخية للبلدين.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تسير على نفس النهج وأكثر بقيادة السفير الكويتي الجديد في لندن بدر العوضي، مؤكدا تعزيز الروابط البريطانية الكويتية ونشاطهما بارز في مجال ترقية التجارة والاستثمار.

 

 

 

 

 


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