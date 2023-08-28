وزير الخارجية الأوكراني: أوروبا لن تكون آمنة حتى تصبح أوكرانيا جزءا من الناتو

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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن أوروبا لن تكون آمنة حتى تصبح أوكرانيا جزءا من حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال كوليبا - في تصريحات نقلها راديو (براغ الدولي) اليوم الاثنين إنه ينبغي تعزيز المساعدات العسكرية التي يتم منحها إلى أوكرانيا وليس تقليصها، لافتا إلى خطأ المزاعم التي تقول بأن الدول التي تمد أوكرانيا بالسلاح تؤجج الصراع، مؤكدا أن وقف إمداد الأسلحة لن يوقف الحرب لأن الطريق نحو سلام عادل ودائم هو من خلال الانتصار في الحرب.



كما تطرق كوليبا، في كلمته أمام اجتماع السفراء التشيكيين في العاصمة براغ اليوم، إلى منتدى الصناعات الدفاعية الذي سيعقد في أوكرانيا خلال فصل الخريف والذي تمت دعوة أبرز مصنعي الأسلحة من أنحاء العالم لحضوره.



تأتي هذه الكلمة عقب اجتماع ثنائي عقده كوليبا مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي حيث بحث الوزيران طريق أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".



يذكر أن الاجتماع السنوي لرئيس الوزراء التشيكي مع سفراء بلاده بالخارج ينعقد على مدار ثلاثة أيام، ويناقش خلاله عدد من موضوعات السياسة الخارجية والأمنية والقنصلية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالاتحاد الأوروبي .