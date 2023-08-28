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وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:14 ص
وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر الاوكازيون الصيفى
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور على المصيلحى،  وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الأوكازيون الصيفى 2023  الى 30 سبتمبر المقبل حيث كان مقرر أن ينتهى يوم 7 سبتمبر  حيث تضمن القرار أن يكون لكل محل أسبوعين أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك في الأوكازيون  على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى.
 
وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي  ان العديد من المحلات التجارية  تشارك فى الاوكازيون ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية وأن ‏الإوكازيون فرصة للمواطنين والتجار  كما  تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.
 

التموين

الاوكازيون

الاوكازيون الصيفى 2023

الصيفى

تخفيضات الاوكازيون الصيفى

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