اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد الطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 بكرداسة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 08:46 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد الطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 بكرداسة نائب محافظ الجيزة يتفقد الطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بمركز ومدينة كرداسة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وعاين نائب المحافظ طريق بني مجدول بداية من مركز الشباب حتى طريق المنصورية، مشددا برفع الإشغالات والالتزام بخط التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

وتفقد النائب أعمال تحويل خط المياه المتعارض مع تطوير طريق ناهيا، مشددا بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال تحويل خط المياه وتعديل المرافق المتعارضة مع مشروع تطوير الطريق كمحور مروري جديد.

واستكمل نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير ورصف المرحلة الثانية من طريق المنصورية، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، والمهندس يسري كامل رياض رئيس قطاع المشروعات بشركة مياة، الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.


محافظة الجيزة

الجيزة

كرداسة

طريق المنصورية



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