محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع المخالفات بهضبة الأهرام.. صور

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة ورئيس حي الهرم بتكثيف حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بقطاع حدائق الأهرام.

وفي هذا الإطار، دفعت المحافظة بفرق ومعدات النظافة، حيث تم البدء برفع مخلفات وتجمع للقمامة بالقطعة ح 212 بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم وجارٍ استكمال الحملات لتحسين مستوى النظافة مع المتابعة الدورية.

وشدد محافظ الجيزة على مسؤلى إدارة الرصد بالمتابعة الدورية لأية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فورا والحفاظ على مستوى النظافة ورفع المخلفات وتجمعات القمامة أولا بأول.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، تلقت مؤخرا شكوى بشأن وجود تعديات ومخالفات لمقهى بشارع الفاتح بحي جنوب الجيزة تحدث ضوضاء وتستخدم مكبرات الصوت.

وفور ورود الشكوى شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة حملة للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقهى ومصادرة المحتويات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



حملات نظافة ورفع مخلفات بهضبة الأهرام



حملات نظافة ورفع مخلفات بهضبة الأهرام