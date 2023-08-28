لو أم جديدة ومابتناميش.. ابعدى عن 7 أخطاء تجعل الرضيع لا ينام فى الليل

كتبت فاطمة خليل

تواجه الأمهات مشاكل كثيرة في نوم الأطفال خاصة الأطفال حديثى الولادة، وقد تستمر هذه المشكلة لفترة كبيرة حتى ينتظم نوم الطفل وذلك من عمر 6 أشهر في أغلب الأحوال، لكن هناك أخطاء ترتكبها الأمهات تجعل الطفل لا ينام في الليل ونتعرف على هذه الأخطاء في السطور التالية.

قال الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، لـ"اليوم السابع" إن الأمهات يجب أن تتبع روتينا ثابتا لنوم الطفل الرضيع يوميًا، يكون ذلك باتباع موعد ثابت يوميًا وفى إضاءة متوسطة مع تجنب الأخطاء التي تجعل الطفل مستيقظًا خلال الليل.

أهم الأخطاء التي ترتكبها الأمهات وتجعل الطفل لا ينام

وأوضح الدكتور شبيب أن أهم الأخطاء التي ترتكبها الأمهات وتجعل الطفل لا ينام تشمل:

هز الرضيع بشدة لكى ينام

قال الدكتور محمد شبيب إن هز الرضيع بشدة لكى ينام قد يتسبب في مضاعفات خطيرة للطفل خاصة الطفل المبتسر أو ناقص النمو، حيث قد تؤدى إلى نزيف في المخ، لكن يمكن أن تقوم الأم بهز الرضيع بشكل بسيط وبهدوء كنوع من أنواع الهدهدة أو الحركة المنتظمة التي تساعد الطفل على النوم.

عدم تثبيت موعد للنوم

قال شبيب إن تغيير موعد النوم كل يوم يتسبب في إيقاظ الطفل في أي وقت لعدم وجود روتين ثابت يجعله ينام ليلاً بشكل جيد.

عدم نوم القيلولة

وأوضح أن جعل الطفل لا ينام القيلولة خلال ساعات النهار غير مستحبة، مضيفًا أنه يجب أن نجعل الطفل ينام في أي وقت في اليوم حتى ينتظم نومه بشكل جيد من عمر 6 أشهر حتى سنة.

الهدوء الشديد في المنزل

تعتقد الأمهات أن خلق جو من الهدوء الشديد في المنزل يجعل الطفل ينام جيدًا، لكن قال الدكتور شبيب أن الطفل لا يحتاج للهدوء لكى ينام لأن الرضيع اعتاد في رحم الأم على سماع أصوات نبضات القلب والتنفس، لذا يمكن أن تقوم بتشغيل صوت منتظم بجانب الطفل لكى ينام بسهولة مثل: صوت المروحة.

جعل الغرفة مضيئة

قال الدكتور محمد شبيب أن جعل الغرفة مضيئة أثناء نوم الطفل تجعله لا ينام جيدًا، لذا يجب جعل الطفل ينام في إضاءة خفيفة لكى ينام بسهولة.

عدم الانتباه لعلامات التعب عند الطفل

وأوضح أنه يجب أن تنتبه الأمهات لعلامات التعب عند الطفل التي يجب حينها أن تجعل الطفل ينام، ومن هذه العلامات: شد الأذن، مص الأصابع، إغلاق قبضة اليد، والتثاؤب.

عدم حصول الطفل على الرضاعة الكافية

وأكد الدكتور شبيب أن عدم شبع الطفل يؤثر على نومه وشعوره بالجوع يجعله يستيقظ كلما شعر بالرغبة في الرضاعة، لذا يجب أن يحصل الطفل قبل النوم على رضاعة جيدة تكفيه لكى ينام عدد من الساعات في الليل.