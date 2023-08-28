اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 04:49 م
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عميد معهد التغذية: مصر تقوم بدور كبير لدعم الرضاعة الطبيعية ومكافحة السمنة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:52 م
عميد معهد التغذية: مصر تقوم بدور كبير لدعم الرضاعة الطبيعية ومكافحة السمنة عميد المعهد القومى للتغذية
كتبت أمل علام

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كشفت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية،  خلال مؤتمر التصدي لسوء التغذية والذى نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، عن أن مصر تقوم بدور كبير في مجال التصدي للتغذية السليمة بداية من رؤية مصر 2030، وحتى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية، والتي تعتبر خطوة مهمة لتحسين الوضع التغذوى للمواطنين.

وقالت، إن اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية ووجود دعم يضمن الاستمرارية في مجال التغذية، حيث تقوم مصر بدور كبير لدعم الرضاعة الطبيعية ومكافحة السمنة من خلال تحسين طرق التغذية السليمة الصحية.

وأكدت أن مصر وضعت خطة العمل فى المسارات الخمسة عام 2021 لتوفير الغذاء للجميع وتعزيز الغذاء الآمن الصحى، وتعزيز سبل العيش الآمن وعلاج نقاط الضعف من أجل تحقيق تغذية سليمة وصحية للمواطنين، وفى مبادرة 100 يوم صحة هناك تعاون بين منظمة الصحة العالمية، للمساهمة فى وضع نظم الغذاء والتغذية وتنفيذها على المستوى الوطنى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة، حضره ممثلو الأمم المتحدة، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، للتصدى لسوء التغذية في أقاليم شرق المتوسط، وشمال أفريقيا.  


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