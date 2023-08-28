صحة قنا تعقد امتحانات مدرسة التمريض بمركزي الوقف وقوص.. غدا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن استمرار عقد امتحانات التمريض للمتقدمين للانضمام لمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا.

وأوضح راجي، أن إدارة التدريب بقيادة الدكتورة نرمين دنقل سوف تعقد الامتحانات في اللغة العربية والإنجليزية بمدرسة التمريض بمركزي الوقف وقوص غدا الثلاثاء، ومركزي نقادة وفرشوط، الأربعاء.