اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:56 م
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صحة قنا تعقد امتحانات مدرسة التمريض بمركزي الوقف وقوص.. غدا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:00 م
صحة قنا تعقد امتحانات مدرسة التمريض بمركزي الوقف وقوص.. غدا الدكتور راجي تاوضروس مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن استمرار عقد امتحانات التمريض للمتقدمين للانضمام لمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا.
 
وأوضح راجي، أن إدارة التدريب بقيادة الدكتورة نرمين دنقل سوف تعقد الامتحانات في اللغة العربية والإنجليزية بمدرسة التمريض بمركزي الوقف وقوص غدا الثلاثاء، ومركزي نقادة وفرشوط، الأربعاء.
 
ودعا مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، الذين تم تبليغهم من قِبل مدارس التمريض بمراكزهم بضرورة التواجد في المواعيد المحددة مع التزام المتقدمين بإرتداء الكمامات والحضور مبكراً وعدم التزاحم.
 

صحة قنا

مدارس التمريض

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