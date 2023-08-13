اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

صحة كفر الشيخ: استمرار اختبارات القبول بمدارس التمريض حتى 3 سبتمبر المقبل

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:20 م
صحة كفر الشيخ: استمرار اختبارات القبول بمدارس التمريض حتى 3 سبتمبر المقبل اختبار مدارس التمريض بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن اختبارات القبول للدفعات الجديدة، بمدارس التمريض بإدارة التدريب، بمبنى المدارس بكفر الشيخ، تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، وأنها تتابعها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور حاتم عامر، مدير الإدارة، اختبارات القبول للدفعات الجديدة بمدارس التمريض.

وأضاف الدكتور حاتم عامر، مدير الإدارة أن الاختبارات سوف تستمر حتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل، وتهدف الاختبارات إلى اختيار أفضل العناصر المتقدمة للدراسة بمدارس التمريض على المستوى العلمي والمهاري والشخصي، وذلك للارتقاء بمنظومة التمريض بمنشآت الصحة بكفر الشيخ، حيث يعد التمريض أحد أهم أعضاء الفريق الصحي، والذي تقع على عاتقه عدة مهام حيوية داخل المنشآت الصحية.

اختبار مدارس التمريض بكفر الشيخ
اختبار مدارس التمريض بكفر الشيخ

 

اختبارات التمريض بكفر الشيخ
اختبارات التمريض بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ

مدارس التمريض

اختبارات

محافظة كفر الشيخ

مدارس ثانوية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة