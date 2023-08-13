صحة كفر الشيخ: استمرار اختبارات القبول بمدارس التمريض حتى 3 سبتمبر المقبل

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن اختبارات القبول للدفعات الجديدة، بمدارس التمريض بإدارة التدريب، بمبنى المدارس بكفر الشيخ، تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، وأنها تتابعها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور حاتم عامر، مدير الإدارة، اختبارات القبول للدفعات الجديدة بمدارس التمريض.

وأضاف الدكتور حاتم عامر، مدير الإدارة أن الاختبارات سوف تستمر حتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل، وتهدف الاختبارات إلى اختيار أفضل العناصر المتقدمة للدراسة بمدارس التمريض على المستوى العلمي والمهاري والشخصي، وذلك للارتقاء بمنظومة التمريض بمنشآت الصحة بكفر الشيخ، حيث يعد التمريض أحد أهم أعضاء الفريق الصحي، والذي تقع على عاتقه عدة مهام حيوية داخل المنشآت الصحية.



اختبار مدارس التمريض بكفر الشيخ