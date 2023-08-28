اليوم السابع
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زلزال بقوة 7.1 درجة قبالة جزيرة بالى فى إندونيسيا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:22 م
زلزال بقوة 7.1 درجة قبالة جزيرة بالى فى إندونيسيا ريختر
أحمد علوى

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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 201 كيلومتر شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 518 كيلومترا تحت سطح الأرض. 

يذكر انه فى وقت سابق من اليوم ، ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، إقليم البرانس العليا الواقع فى جنوب غرب فرنسا

وذكرت قناة (فرانس إنفو تى فى) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن سكان بلدية "سان بي دو بيجور" بالقرب من بلدية "تارب" فى "البرانس العليا" شعروا بالزلزال الذى استمر نحو 20 ثانية.. موضحة أن الظاهرة ليست جديدة.

 

 


زلزال

اندونيسيا

ريختر

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