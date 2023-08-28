زلزال بقوة 7.1 درجة قبالة جزيرة بالى فى إندونيسيا

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 201 كيلومتر شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 518 كيلومترا تحت سطح الأرض.