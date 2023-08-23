اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجات الحرارة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:40 م
فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجات الحرارة ارتفاع درجة الحرارة
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن أمس الثلاثاء 22 أغسطس كان أكثر الأيام حرارة في فرنسا على الإطلاق بعد يوم 15 أغسطس، حيث وصل المؤشر الحرارى على المستوى الوطنى إلى 27.1 درجة مئوية، ما يعد رقما قياسيا جديدا للحرارة في نهاية فصل الصيف في البلاد. 
 
وكانت الهيئة قد أعلنت أن الاثنين 21 أغسطس هو أكثر الأيام حرارة على المستوى الوطني حيث وصل المؤشر الحرارى إلى 26.63 درجة مئوية. 
 
جدير بالذكر أنه تم تسجيل رقم قياسى للحرارة في نهاية الصيف في عام 2012، عندما وصل المؤشر الحراري على المستوى الوطني (والذى يسجل المتوسط اليومي لدرجة حرارة الهواء المسجلة في 30 محطة أرصاد جوية) إلى 26.44 درجة مئوية في 19 أغسطس. 
وتشهد فرنسا موجة حر شديدة حاليا حيث تم وضع 19 إقليما فرنسيا بسبب ارتفاع في درجات الحرارة. 
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الإنذار الأحمر فرضت فى 15 إقليما جديدا من بينهم "إين" و"لوار" (وسط شرق البلاد) و"إزار"(جنوب شرق) و"جار" (جنوب فرنسا) و"جارون العليا" (جنوب غرب). 
 
وتُضاف هذه الأقاليم إلى أربع مناطق أخرى تم وضعها بالفعل فى حالة الإنذار الأحمر أمس الثلاثاء فى جنوب شرق البلاد وهي دروم وأرديش ولوار العليا ورون. 
 
ومن المتوقع أن تصل الموجة الحارة إلى ذروتها اليوم الأربعاء في وسط شرق فرنسا وغدا الخميس في جنوب غرب البلاد. 
 
يذكر أن السلطات الفرنسية تأهبت لهذا الارتفاع الاستثنائى فى الحرارة التى تتجاوز 40 درجة مئوية وقد تؤثر بشدة على المواطنين من الفئات الأكثر ضعفا من بين كبار السن والأطفال الصغار وذوو الاحتياجات الخاصة. 

فرنسا

ارتفاع درجة الحرارة

كبار السن

التغير المناخى



الموضوعات المتعلقة

مقتل طفل إثر إطلاق نار أمام مبنى في "نيم" جنوبي فرنسا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:04 م

سفارة فرنسا لدى طرابلس: التوزيع العادل للموارد شرط لبناء السلام فى ليبيا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:00 م

فرنسا: الحر يخنق الأنفاس جنوب البلاد.. وباريس تشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:40 م

فرنسا على صفيح ساخن بسبب الطقس الحار.. موجة حر غير مسبوقة تضرب البلاد وذروتها اليوم وغدا.. الأرصاد الفرنسية: رفع مستوى التحذير إلى "اللون الأحمر".. وزير البيئة الفرنسى: على كل المواطنين أخذ الحيطة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:42 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة