رئيس الإسكندرية الأزهرية يكرم الطالب الفائز بالمركز الأول فى اتحاد ألعاب القوى

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، الطالب أحمد عبد اللطيف سليمان، بمعهد بنين الإسكندرية الإعدادى الثانوي؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى سباق 800 متر عدو من الاتحاد المصرى لألعاب القوى.

وقال بيان اليوم أنه سلم رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية، شهادة تقدير للطالب وهنأهُ على هذا الإنجاز، وحثَّهُ على مواصلة الاجتهاد فى الجانب العلمى والرياضى وبذل المزيد من الجهد، ليكون نموذجًا يحتذى به لكل طلاب منطقة الإسكندرية الأزهرية وكل زملائه الطلاب فى كل مكان.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الأزهر الشريف بالأنشطة الرياضية إلى جانب التفوق العلمى وتقديم الرعاية الرياضية للطلاب وخاصة الموهوبين رياضيًّا.