منطقة الإسكندرية الأزهرية: انضباط عملية تحويلات الطلاب والتيسير على أولياء الأمور

الإسكندرية أسماء على بدر

اعلنت المنطقة الازهرية بالإسكندرية على انتظام وانضباط عملية تحويل الطلاب للمدارس الازهرية حرصًا من الأزهر الشريف واهتمامه تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بكل الطلاب ورعايتهم.

وأكَّد الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، انضباط عملية تحويلات الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم، مشددًا على جميع العاملين بالمنطقة ضرورة تيسير إجراءات التحويل على أولياء الأمور وتوفير كل سبل الراحة والوقت والجهد لهم. هذا وقد اتخذت المنطقة عددًا من الإجراءات لتسهيل عملية التحويل، مع الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الشأن.

وعقدت المنطقة اجتماعًا لتنظيم آليات التحويل قبل الشروع في التحويل، جاء فيه التزام كل مدير مرحلة تعليمية بمرحلته، وتقديم إحصاء يومي وآخر أسبوعي بعدد الطلاب المحولين من الأزهر إلى التربية والتعليم والعكس، ومتابعة عملية التحويل بجميع إدارات المنطقة، وتنفيذ الشروط والتعليمات الوردة من قطاع المعاهد الأزهرية بكل دقة، كما تم تنشيط العمل بقسم الاستعلامات ودور الأمن من أجل الحفاظ على النظام، والتأكيد على مراعاة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وحسن المعاملة مع الجمهور.

كما قام جميع مديري الإدارات التعليمية الخمس بمنطقة الإسكندرية: (المنتزه وشرق ووسط والعامرية وغرب الورديان)، بالاجتماع بشيوخ المعاهد والتنبيه عليهم بالالتزام بالتعليمات والشروط وعدم قبول أي طلب غير مستوفٍ للشروط، والتأكد من شخصية مقدم طلب التحويل وأن يكون ولي الأمر بنفسه، أو من معه قرار الوصاية التعليمية، أو من معه توكيل رسمي بالتحويل، حفاظًا على خصوصية البيانات ومستقبل أبنائنا الطلاب. هذا وقد قام فضيلة رئيس المنطقة بالمتابعات الميدانية خلال هذا الأسبوع بعدد من المعاهد والإدارات وأكد خلال جولته التفقدية الالتزام بجودة الأداء في عملية التحويل والتي ظهر أثرها في عدم وجود أي ازدحام أو تكدس في أي مرحلة من مراحل التحويل.