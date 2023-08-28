حقوق الفيوم تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلاب

الفيوم رباب الجالي

أقامت كلية الحقوق بجامعة الفيوم حفل تخرج طلاب الفرقة الرابعة للعام الدراسي الماضي وشهد حفل التخرج الدكتور عادل عبد الله عميد الكلية والدكتور محمود عيد المؤمن وكيل الكلية.

حضر الإحتفالية الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الخريجين وتسلم شهاداتهم من عميد الكلية ووكيلها وقدموا التهنئة للطلاب مؤكدين ان طلاب كلية الحقوق طلاب متميزون ويعتمد عليهم في الكثير من المجالات وطالبوهم بالحق والعدل في مسيرتهم المهنية وتنفيذ ما تعلموه خلال فترة دراستهم بالجامعة

وأعرب أولياء أمور الطلاب عن سعادتهم بتخرج أبنائهم وأكدوا أنهم خلال فترة دراستهم كان أساتذتهم بمثابة أولياء أمورهم وكان يوجهونهم دائما وإكتملت سعادتهم بتخرج أبنائهم وتفوقهم