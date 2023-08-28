حبس المتهمين بقتل شخص بإطلاق النار عليه فى أكتوبر بسبب خصومة ثأرية 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس المتهمين بقتل شخص بإطلاق النار عليه بسبب خصومة ثأرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.

وأمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار ومناظرة الجثمان وتحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل شخص بإطلاق النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية بمدينة 6 أكتوبر وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق ناري في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تربطه خصومة ثأرية مع آخرين تم تحديد هويتهم، وأنهم وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.