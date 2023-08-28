اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:39 م
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تكثيف الجهود لكشف غموض العثور على طفلة جثة هامدة بقرية بنجا سوهاج

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:03 م
تكثيف الجهود لكشف غموض العثور على طفلة جثة هامدة بقرية بنجا سوهاج الطفلة المتوفاة
سوهاج محمود مقبول

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تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها من أجل كشف غموض العثور على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وتقيم بناحية قرية بنجا جثة هامدة عقب الإبلاغ بتغيبها عن المنزل منذ 24 ساعة مضت تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لإجراء شئونها في الواقعة.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بالعثور على الطفلة س . أ . ا . ح . م والمتغيبة منذ أمس عن منزلها بناحية قرية بنجا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حيث عثر على الجثة بها إصابات تم إخطار أهلية الطفلة المتوفاة.
 
وجار تكثيف الجهود من اجل كشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وجار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الواقعة تشكيل فريق بحث من الأجهزة المعنية.

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