ضبط المتهمين بكسر جمجمة مواطن حتى الموت فى سوهاج بسبب خلافات الجيرة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح قطعى وكسر بالجمجمة "توفـى عقب وصوله " ، وبسؤال والدته (ربة منزل - مقيمة بذات الناحية) إتهمت كلٍ من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بعصى شوم وسلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات حوال الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (سلاح أبيض - 2 عصا شوم) ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.