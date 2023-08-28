تعرف على موعد التسجيل فى مبادرة شباب مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

أعلن المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية، منحة الأربعة أشهر، في مسار البنية الموجهة للخدمات والخدمات المصغرة، يُنظم البرنامج في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

يقدم البرنامج فهمًا شاملًا لأساسيات البنية الموجهة للخدمات والخدمات المصغرة، ومعرفة حول تصميم وتنفيذ الأنظمة القائمة على الخدمات، وأفضل الممارسات في تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية، وفرصة للتواصل مع مجتمع المطورين والمشاركة في مشاريع عملية.

ويتضمن البرنامج شهرًا من التدريب العملي داخل الشركات الرائدة بالمجال.

يبدأ التدريب يوم 7 أكتوبر، آخر موعد للتسجيل يوم 17 سبتمبر.