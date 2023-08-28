تعرف على زمن الرحلة من الكيت كات للهايكستب بالخط الثالث للمترو

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، أن الرحلة من الكيت كات للهايكستب تستغرق حوالي 43 دقيقة بالخط الأخضر الثالث، قائلة: إن الخدمة فى الخط الثالث للمترو مميزة وجميع القطارات مكيفة واستخدام المترو يساهم في الحفاظ على البيئة.

والخط الثالث (عدلي منصور – إمبابة / جامعة القاهرة) يبلغ طوله 41.2 كم وبعدد 34 محطة و ينقل 1.5 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 2012، وهذا الخط يربط مع الخط الأول في محطة جمال عبد الناصر، والخط الثانى في محطتى العتبة و جامعة القاهرة