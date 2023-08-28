تأسيس 608 شركات بمجال الاتصالات والتكنولوجيا برؤوس أموال 996.29 مليون جنيه

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأسيس 608 شركات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من يناير - مارس 2023، مقارنة بنحو 601 شركة تم تأسيسها فى الفترة من يناير - مارس 2022.

وبلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 996.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير - مارس 2023، مقارنة بنحو 417.71 مليون جنيه خلال الفترة من يناير - مارس 2022.

وكانت مصر قد حققت نموا، فى استثمارات الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة 4% خلال عام 2022، مقارنة عن العام الذى يسبقه على الرغم من التراجع فى النمو على مستوى الإقليم؛ كما شغلت مصر المركز الأول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فى عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة خلال عام 2022 وهو الأمر الذى يبرهن على قدرة الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة؛ كما حققت مصر نمو فى الربع الأول من عام 2023، كما شغلت المركز الثانى فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى حجم الصفقات.