اليوم السابع
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انتشال جثة شاب غرق بنهر النيل فى قنا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:55 ص
انتشال جثة شاب غرق بنهر النيل فى قنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بقرية فاو التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.
 
كان تلقي اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب غرقا بنهر النيل في قرية فاو بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
 
وتبين مصرع محمود عاطف، غرقا بنهر النيل بقرية فاو، التابعة لمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

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