المشدد 11 سنة لمتهمين بالاتجار فى الأفيون وإحراز أسلحة نارية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات كما عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لاحرازهما أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، و سامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى ، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ى . أ ) و ( ك . ى ) تهمة إحراز جوهرا مخدرا هيروين ،افيون ، حشيش ، والاقراص المخدرة "أبتريل، أموتريل" بقصد الاتجار ، مع احرازهما سلاحاً ناريا " بندقية آلية " وذخائر وأسلحة بيضاء " سكاكين " تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ، ويعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.