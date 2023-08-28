اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:08 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، و سامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم "ح.م" بالإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

الهيروين

الشابو

المراغة



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