المرور تحرر 96 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (96659) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (35715) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (1222) مخالفة السير بدون تراخيص و(3) مخالفات موقف عشوائى و(11) دراجة نارية مخالفة و(2513) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.