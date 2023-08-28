الكشف على 1201 مواطن خلال القافلة الطبية في المحلة ضمن "حياة كريمة"

الغربية- عادل ضرة

شهدت اليوم قرية نمرة البصل بمركز المحل، القافلة الطبية المجانية التى نفذتها جامعة طنطا بمدرسة نمرة البصل للتعليم الأساسى، ضمن فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة، وشملت العديد من التخصصات الطبية ومحو الأمية وزراعة الأشجار بحضور اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة.

أكد رئيس المدينة أنه تم خلال أعمال القافلة التى امتدت على مدار اليوم الكشف على 1201 حالة من خلال 16 قسما ضمت تخصصات" الجلدية، الصدر، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأطفال، جراحة العيون، الأنف والأذن، النفسية والعصبية والتحاليل وتنظيم الأسرة"، إلى جانب الصيدلية التى قامت بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، وتحويل 77 حالة إلى مستشفيات الجامعة.

كما شهدت القافلة مشاركة الطب البيطري حيث تم الكشف على عدد 4350 طائر وعدد 370 رأس من الماشية"20 أغنام وماعز و212 جاموس و103 أبقار و35 دواب"، كما تم تسجيل وترقيم عدد 104 رأس ماشية واستخراج عدد 18 بطاقة خيلية وسحب عدد 78 عينة دم لفحص البروسيلا وعلاج عدد 2 حالة جراحة، كما تم خلال فاعليات القافلة زراعة 50 شجرة بالمدارس ومدخل القرية وإجراء اختبارات محو أمية لعدد 40 فرد.

وجاءت أعمال القافلة بالتنسيق مع المهندس محمد السباعي والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة وممثلى جامعة طنطا والطب البيطري والوحدة المحلية لنمرة البصل.