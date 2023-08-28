ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن لونين قوله، على تطبيق تيليجرام، "هاجم الروس منطقة بولتافا وقصفوا منشأة صناعية، وجار توضيح المعلومات المتعلقة بالضحايا".

وهاجم الروس منطقة بولتافا بـ 111 صاروخا و37 طائرة بدون طيار منذ بدء الأزمة واسعة النطاق.