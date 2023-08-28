أوكرانيا: 305 جنود ضحايا القوات الروسية في المعارك خلال 24 ساعة

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قال مسؤول عسكري أوكراني، الأحد، إن قوات الدفاع الأوكرانية تتقدم في اتجاه منطقة "تافريا".. موضحا أن الجيش الروسي فقد 305 جنود خلال الـ 24 ساعة الماضية ما بين قتيل وجريح وأسير.

وأضاف الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد مجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية في "تافريا" - عبر منصة "تلجرام" - "أن قوات الدفاع تتقدم للأمام في اتجاه (تافريا)، حيث نفذت وحدات المدفعية التابعة لجيشنا 1268 مهمة إطلاق نار خلال النهار".

وتابع تارنافسكي - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن القوات الروسية فقدت 305 جنود خلال اليوم الماضي، بينهم 78 قتيلا و210 مصابين و17 أسيرا".

وأشار إلى أنه تم تدمير 32 وحدة من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك دبابتان وثماني مركبات قتالية مدرعة وخمسة أنظمة مدفعية وقذائف هاون ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة ونظام مضاد للدبابات وأربع طائرات بدون طيار و10 مركبات، كما تم تدمير 11 مستودع ذخيرة.