اليوم السابع
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السيطرة على حريق بغرفة كنترول معهد أولاد يحيى الأزهرى في دار السلام بسوهاج

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:07 ص
السيطرة على حريق بغرفة كنترول معهد أولاد يحيى الأزهرى في دار السلام بسوهاج سيارات إطفاء- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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بدأت جهة التحقيق المختصة بدار السلام التحقيق في واقعة نشوب حريق بغرفة الكنترول الخاصة بطلاب اللمرحلتين الإعدادية والثانوية بمعهد أولاد يحيى الأزهرى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام الأمر الذى نتج عنه تلف كميات كبيرة من الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.
 
ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بغرفة كنترول معهد بنين أولاد يحى الإعدادي الثانوي الأزهري وأسفر الحريق عن إحرتاق جميع أوراق الطلاب النقل للمرحلتين الاعدادية والثانوية  بالمعهد  
 
وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة وتبين من خلال المعاينة الأولية لمكان وجود كسر بالقفل الخارجي بغرفة الكنترول الخاص بإتحانات النقل الإعدادي والثانوى بالمعهد واحتراق جميع أوراق إجابات الامتحانات تم إستدعاء تحديد مرتكبى أقوال أعضاء الكنترول بالمعهد وفحص كاميرات المراقبة الموجودة خارج المعهد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة
 
ومن جانبها قامت منطقة سوهاج الأزهرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة نحو تشكيل لجنة لفحص الواقعة وإعداد تقرير مفص بها تمهيدا لعمل التحقيق الداخلى بالمنطقة.
 
 

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