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الحماية المدنية فى الجيزة تسيطر على حريق منزل وشقة دون إصابات

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:09 ص
الحماية المدنية فى الجيزة تسيطر على حريق منزل وشقة دون إصابات السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، دون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

 


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