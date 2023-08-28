الحارة والمقلية والمكسرات.. أطعمة احذر تناولها على معدة فارغة

كتب – حسام الشقويرى

يلجأ كثير من الأشخاص لتناول أطعمتهم المفضلة على معدة فارغة، مثل المكسرات والعصائر الطازجة والأطعمة الحارة والمقلية، فى عادة قد تؤدي لتدمير صحة المعدة، وفقا لما نشره موقع m24.ru

وكشف خبير التغذية الروسى الدكتور يفجيني أرزاماستسيف، أنه من الخطأ تناول المكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة على معدة فارغة، وأنه على الشخص الجائع الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة، كالمكسرات واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل الحارة على معدة فارغة لأنها تؤثر سلبا فى الغشاء المخاطي للمعدة وتهيجه.

وأوضح أرزاماستسيف أن هذه الأطعمة عدوانية جداً، ويؤدي تناولها لحدوث مشكلات فى الغشاء المخاطي للمعدة، ولاحقا الإصابة بالتهاب فى المعدة. مضيفا، إنه "من حيث المبدأ لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية والدهنية والحلويات، ليس فقط على معدة فارغة، لأن هذه الأطعمة تلحق ضررا بكامل الجسم".

وأضاف خبير التغذية الروسى، "قد يتناول الشخص على معدة فارغة ما طاب له من حلويات، لكن مشكلة زيادة الوزن، حتى لو لم يكن يعانى منها ستظهر حتماً".

جدير بالذكر أن الأطعمة المقلية غنية بالدهون وتستغرق وقتًا طويلاً للهضم، ما قد يؤدي إلى عسر الهضم وحرقة المعدة عندما تكون معدتك فارغة، عند تناول الطعام المقلي على معدة فارغة يمكن أن يتسبب ذلك أيضًا فى زيادة مستويات السكر فى الدم، ما قد يؤدي إلى التعب والدوار والشعور بالامتلاء المفرط، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية على معدة فارغة إلى زيادة مستويات الكوليسترول، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة يمكن أن يسبب انزعاج المعدة والانتفاخ بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود بها، والذى يتسبب في إنتاج المعدة للحمض الزائد وخلق بيئة حمضية، وهذا يمكن أن يهيج بطانة المعدة ويسبب التقلصات وعسر الهضم، ويمكن أن تسبب المشروبات الغازية أيضًا الغازات والانتفاخ بسبب عملية تسمى "الكربنة".