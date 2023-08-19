باحثون: المكسرات تساعد في مقاومة الاكتئاب

كتبت رانيا عامر

كشفت الأبحاث الجديدة عن مدي أهمية تناول المكسرات ضمن النظام الغذائي لدى الأشخاص لما تحتويه من فوائد صحية متعددة، من بينها تقليل الوزن الزائد، كما أنها تستخدم بدل الوجبات الخفيفة، وفقا لما نشره موقع dailymail.

أفاد فريق من الباحثين علي أن تناول30 جراما من المكسرات يوميا قد يساعدك على درء الاكتئاب، عقب فحصهم لبيانات أكثر من 13500 شخص في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما، لم يكونوا مصابين بالاكتئاب في بداية الدراسة.

وتم تسجيل استهلاك المشاركين من الجوز، بما في ذلك المكسرات غير المملحة مثل اللوز والكاجو والفستق والمكسرات المملحة أو المحمصة والفول السوداني.وتمت متابعتهم لمدة خمس سنوات، جرى خلالها تشخيص حالة 8% منهم بالاكتئاب.

وأوضحت نتائج الدراسة أن استهلاك المكسرات كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17% مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا المكسرات.

ومن جانبه قال الدكتور برونو بيززوزيرو بيروني، من جامعة Castilla-La Mancha في إسبانيا،أن استهلاك المكسرات، مع انخفاض بنسبة 17% في الاكتئاب المرتبط باستهلاك الجوز يعتبر هذا سببا منطقيا أقوى للناس ليصبحوا متحمسين لاستهلاك المكسرات.

حللت هذه الدراسة العلاقة المحتملة بين استهلاك الجوز وخطر الإصابة بالاكتئاب في عينة كبيرة من البالغين في منتصف العمر وكبار السن في المملكة المتحدة. النتيجة الرئيسية هي أن الاستهلاك المنتظم المنخفض إلى المعتدل للمكسرات يرتبط به انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب مقارنة باستهلاك غير المكسرات.