التحفظ على 2510 علب سجائر وضبط 4000 لتر سولار وبنزين فى حملة تموينية بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ، تشكيل حملة مكبرة لإدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة منال إحسان وكيلة المديرية، وعضوية خالد جودة مدير إدارة التجارة الداخلية، ومحمد عبد الكافي المفتش بالإدارة، وذلك في إطار متابعة ومراقبة الاسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الاسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناء على تعليمات عيد عبد الله أبو زيد وكيل الوزارة مدير المديرية، بضرورة تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية وضبط من يقومون بالاستيلاء على الحصص التموينية المدعمة من قِبل الدولة.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب محطة رصيف لوقود السيارات بناحية أبو الغيط القناطر الخيرية لقيامه بالاستيلاء على حصص تموينية مدعمة، وعدم وجود ترخيص وعدم وجود سجل 21 بترول، كما تم التحفظ على 3000 لتر سولار، و1000 لتر بنزين 80، و2 طلمبة و3 خزان وقود، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع السجائر بناحية قرنفيل مركز القناطر الخيرية، وذلك لعدم وجود ترخيص وكذا عدم وجود سجل تجارى وحيازته سجائر مجهولة المصدر وعدم التعاون مع مأموري الضبط القضائي، وتم التحفظ على 2510 علب سجائر و54 باكت معسل، وتم تسليم المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة القناطر الخيرية للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.