اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان اليوناني يناقش كوارث الحرائق وتعويضات فورية للمتضررين

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:15 م
البرلمان اليوناني يناقش كوارث الحرائق وتعويضات فورية للمتضررين حرائق الغابات
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجرى البرلمان اليوناني يوم الخميس المقبل، مناقشة على مستوى قيادات الأحزاب حول الحرائق، فيما تعتزم الحكومة تقديم تعويضات فورية للمتضررين.
 
وأبلغ ممثل الحكومة، بافلوس ماريناكيس، خلال إحاطة المحررين السياسيين، أنه تم يوم الجمعة الماضي دفع ما يقرب من 876 ألف يورو إلى 167 مستفيدًا - متضررين من الحرائق بين 15 و31 يوليو.
 
وأعلن أن المناقشة التمهيدية في البرلمان بشأن الحرائق والحماية المدنية ستجرى يوم الخميس المقبل في البرلمان.
 
وأضاف ماريناكيس، أن وزير الأزمات المناخية والحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس،  أجرى تشريح الجثة على جبهة الحريق في إيفروس، بينما شارك في اجتماع حول الجبهات النشطة وعلاجها، موضحًا أن أجهزة الدولة بأكملها في الخطوط الأمامية طوال موسم مكافحة الحرائق، بهدف حماية حياة الإنسان وممتلكات المواطنين والبنية التحتية الحيوية والبيئة الطبيعية في المقام الأول".
 
وأكد ممثل الحكومة، أن حماية هذه الممتلكات السامية هي أولوية مطلقة للحكومة ورئيس الوزراء، ونحن نواصل الجهود كل يوم مع جميع القوات الأمنية لحمايتها.
 
وأعلن ماريناكيس،  أنه ستكون هناك مناقشة تمهيدية لجدول الأعمال يوم الخميس المقبل على مستوى قادة الحزب، حيث سيشير رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس  بشكل موسع إلى جميع العناصر المحيطة بموسم مكافحة الحرائق، والحرائق التي ضربت بلادنا، ولكن أيضًا مقترحات لاستجابة أكثر فعالية للحرائق في البيئة المناخية الجديدة التي يواجهها الكوكب.
 
 
 
 

اليونان

حرائق اليونان

برلمان اليونان



الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء الهند يصل اليونان

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:48 ص

باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى الظهيرة.. الادعاء الأوكرانى: مقتل وإصابة 1619 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.. وزير الإعلام اللبنانى: الجيش الضمانة لبقاء لبنان لنا.. ورئيس وزراء الهند يصل اليونان

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:20 م

القبض على شخصين لضلوعهما فى إشعال حرائق غابات عن عمد باليونان

السبت، 26 أغسطس 2023 11:00 م

الأقمار الصناعية توضح استمرار حرائق الغابات فى اليونان

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:53 م

البابا فرنسيس يزور منغوليا يوم الجمعة المقبل.. ويعرب لليونان عن التعازي في ضحايا الحرائق

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:02 م

مصرع 4 أشخاص وإنقاذ 18 آخرين فى حادث غرق زورق مهاجرين قبالة اليونان

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة