اليوم السابع
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الأكبر منذ 50 عاما.. لقطات توثق انطلاق مهمة البحث عن وحش بحيرة لوخ نيس "صور"

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:59 م
الأكبر منذ 50 عاما.. لقطات توثق انطلاق مهمة البحث عن وحش بحيرة لوخ نيس "صور" رحلة البحث عن وحش لوخ نيس
كتبت: شيماء عبد المنعم

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انضم مئات المتطوعين إلى مهمة للبحث عن وحش بحيرة لوخ نيس فى إسكتلندا، وصفها المنظمون بأنها أكبر محاولة للعثور على الكائن الأسطورى المعروف باسم "نيسى" خلال أكثر من 50 عاما، حسبما نشر موقع "BBC"، حيث تم الكشف عن صور عمليات البحث.

وحسب التقرير، قال مركز لوخ نيس، الذى دخل فى شراكة مع فريق أبحاث من المتطوعين لتنظيم العملية التى بدأت السبت، وتستغرق يومين، إنه سيستعين بمعدات مسح لم تستخدم من قبل للبحث فى البحيرة، ومنها طائرات مسيرة قادرة على التقاط صور حرارية.

القوارب المشاركة في رحلة البحث عن وحش لوخ نيس
القوارب المشاركة في رحلة البحث عن وحش لوخ نيس

وخصصت أماكن للمتطوعين القادمين من أنحاء العالم حول البحيرة التى يبلغ طولها 37 كيلومترا، لرصد أى علامات لظهور "نيسي"، بينما استقل آخرون القوارب، وقال قائد عملية البحث آلان ماكينا: "لقد سمعنا شيئا ما. سمعنا 4 أصوات مميزة.. كنا جميعا متحمسين بعض الشيء وركضنا للتأكد من أن المسجل يعمل لكنه كان غير متصل بالكهرباء".

وترتبط أسطورة "نيسي" بالراهب الأيرلندى سانت كولومبا، الذى قيل إنه أرسل "وحشا مائيا" إلى أعماق نهر نيس فى القرن السادس، وتظهر الصورة الأكثر شهرة للوحش "نيسي" التى تعود إلى عام 1934، رأسا يعلو رقبة طويلة وسط الماء، لكن بعد 60 عاما اكتُشف أنها غير حقيقية استخدم فيها نموذج لوحش بحرى متصل بغواصة لعبة.

عملية البحث عن الوحش الأسطوري
عملية البحث عن الوحش الأسطوري
 
مجموعة من المشاركين في رحلة البحث عن الوحش الأسطوري
مجموعة من المشاركين في رحلة البحث عن الوحش الأسطوري
 

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