اليوم السابع
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اعترافات المنقبين عن الآثار فى حلوان: "حفرنا بعمق 10 أمتار أسفل المنزل"

الإثنين، 28 أغسطس 2023 04:00 ص
اعترافات المنقبين عن الآثار فى حلوان: "حفرنا بعمق 10 أمتار أسفل المنزل" التنقيب عن الاثار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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أدلى المتهمون بالتنقيب عن الآثار في حلوان باعترافات تفصيلية، مؤكدين أن دجالا أقنعهم بوجود كنز أثري أسفل عقار أحدهم، فاشتروا أدوات الحفر، وبدأ المتهمون في أعمال الحفر، أملا في تحقيق الثراء السريع بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم بعد القبض عليهم، أنهم حفروا بعمق نحو 10 أمتار في باطن الأرض لكن الشرطة داهمت المكان قبل القبض عليهم، مؤكدين أن الجريمة لا تفيد وأعربوا عن ندمهم لدخولهم السجن.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار.

 

 

 


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