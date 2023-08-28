"اتق شر من أحسنت إليه".. سارق محل يعمل به بالقليوبية: "ندمان"

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"اتق شر من أحسنت اليه"، مقولة انطبقت على عامل في محل، لم يصن عطف صاحب العمل عليه وقرر سرقته، مستغلا درايته الكاملة بالمحل، ومعرفته بوجود أموالا بالخزينة.

وقال المتهم بعد القبض عليه :"سرقت الأموال وأخفيت جزءً منها في منزل غير مأهول بالسكان، فيما أنفقت الباقي على متطلباتي الشخصية، لكن تم القبض علي فأصبحت في ندم شديد".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (مالك محل ملابس - كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمحل - مقيم بمحافظة أسيوط)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.