وأوضحت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - في نسختها بالإنجليزية - أن هناك 3843 مهاجراً ولاجئاً، من بينهم 181 قاصراً دون ذويهم، وصلوا لمنطقة لامبيدوزا بعد ظهر يوم أمس الأحد، فيما تم نقل 568 شخصاً من الجزيرة بواسطة عبّارة ركاب إلى بورتو إمبيدوكلي في وقت سابق من اليوم.

ومن المتوقع أن يتم نقل مجموعتين تضم كل منهما 70 شخصًا بطائرة عسكرية إلى براتيكا دي ماري بالقرب من روما وبيزا في توسكانا، وهناك أيضًا خطط لنقل مجموعة مكونة من حوالي 250 شخصًا إلى بورتو إمبيدوكلي بالعبّارة.

كما كان هناك ما يقرب من 4300 شخص أمس في مركز الاستقبال المؤقت في كونترادا إمبرياكولا بعد وصول أعداد قياسية يومي الجمعة والسبت.

وفي الوقت نفسه، تدخلت دورية تابعة للشرطة لإنقاذ مجموعة من 44 شخصًا من جزيرة لامبيوني غرب لامبيدوزا.

وكانت الداخلية الإيطالية قد أعلنت مؤخرا أن أكثر من 107 آلاف شخص وصلوا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام إلى لامبيدوزا ، مقارنة بنحو 45 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.